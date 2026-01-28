Pobladores de Circuata recuperan auto que estaba reportado como robado

La madrugada de este martes se reportó el robo de una vagoneta de color plomo en la ruta entre Circuata y Cajuata de Los Yungas.

Según el reporte de la Radio Distrito Circuata, el hecho ocurrió cerca de la 01:00 y 03:00.

En horas de la tarde, gracias a la pronta reacción de los vecinos, lograron dar con la ubicación del vehículo que se encontraba intentando pasar un derrumbe de vía que une ambas comunidades; al interior del vehículo se encontraban tres sujetos, de los cuales uno logró darse a la fuga.

Tras la inspección de los vecinos, encontraron dos armas de fuego de alto calibre y procedieron a la retención de los dos presuntos autores del robo, que fueron amarrados de las manos y pies.

Al momento no se tiene un informe oficial de la policía sobre este hecho y se desconoce la identidad de los detenidos.

