TEMAS DE HOY:
Golpe al Contrabando accidentes de tránsito narcoma

28ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Pobladores de Circuata recuperan auto que estaba reportado como robado

Dos de los tres presuntos autores de este robo fueron retenidos en la ruta entre Circuata y Cajuata de Los Yungas.

Juan Marcelo Gonzáles

27/01/2026 20:30

Foto: Vehículo recuperado (Radio Circuata)
LA PAZ

Escuchar esta nota

La madrugada de este martes se reportó el robo de una vagoneta de color plomo en la ruta entre Circuata y Cajuata de Los Yungas.

Según el reporte de la Radio Distrito Circuata, el hecho ocurrió cerca de la 01:00 y 03:00.

En horas de la tarde, gracias a la pronta reacción de los vecinos, lograron dar con la ubicación del vehículo que se encontraba intentando pasar un derrumbe de vía que une ambas comunidades; al interior del vehículo se encontraban tres sujetos, de los cuales uno logró darse a la fuga.

Tras la inspección de los vecinos, encontraron dos armas de fuego de alto calibre y procedieron a la retención de los dos presuntos autores del robo, que fueron amarrados de las manos y pies.

Al momento no se tiene un informe oficial de la policía sobre este hecho y se desconoce la identidad de los detenidos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD