Oruro: Diprove recupera vehículos de último modelo con reporte de robo en Chile

Desde la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Oruro, se informó sobre la recuperación de tres motorizados que contaban con reporte de robo en el vecino país de Chile, además de un vehículo indocumentado.

“Gracias a esta información que recibimos, uno del denunciante y al cruce de información con la policía de investigaciones de Chile, desplazamos nuestra labor de inteligencia a cargo del grupo de inteligencia dependiente de esta dirección departamental, logramos ubicar el vehículo y en coordinación con el ministerio público a la cabeza de este director, realizamos el operativo donde aparte del vehículo podemos establecer o recuperar otros tres vehículos más”, informó el director departamental de Diprove, coronel Juan Carlos Vega.

Junto a los tres vehículos con reporte de robo, hallaron un motorizado indocumentado, el operativo se desarrolló en la región de Challapata, y, además, se arrestó a una mujer que tenía un maletín con más de Bs. 250 mil.

“Se logra arrestar a una persona en el momento de la intervención el cual se encontraba con en un en un maletín de color rojo y en el interior se encontraba con 277 mil 750 bolivianos. Todos estos elementos ya han sido derivados al ministerio público y estamos todavía en proceso de investigación para establecer las responsabilidades que tenía la arrestada acerca de los vehículos de procedencia indocumentada y los otros tres vehículos que presentaban denuncia de robo internacional en Chile”, agregó el jefe policial.

Según el reporte, uno de los vehículos fue sustraído en la región de Antofagasta en Chile.

