En un operativo de emergencia, la Policía Departamental de La Paz logró el rescate del cuerpo sin vida de un trabajador minero que cayó a un precipicio de aproximadamente 150 metros de profundidad.

El fatal incidente se produjo mientras la víctima realizaba labores de acceso en una zona de difícil topografía. Tras las labores de recuperación, los restos fueron trasladados a la morgue judicial para los procedimientos de ley.

El subcomandante departamental de Policía en La Paz, coronel Javier Salgueiro, afirmó que el reporte señala que el minero se encontraba trabajando en la apertura de un sendero para acceder a un nuevo sector de la mina. En ese momento, una roca se desprendió, obligándolo a realizar una maniobra evasiva que, lamentablemente, provocó su caída al vacío. El impacto a tal profundidad resultó fulminante.

El cuerpo fue ingresado al Hospital de Clínicas, donde médicos forenses realizaron la autopsia. Los resultados determinaron que el fallecimiento fue instantáneo producto de un TEC abierto. Durante la jornada, familiares del occiso se apersonaron a la morgue para realizar los trámites correspondientes y retirar los restos para su sepultura.

Salgueiro, explicó que testigos del hecho que son sus compañeros de trabajo, impactados por lo sucedido alertaron a la Policía.

“Según información que se tiene de los compañeros de trabajo, habría estado realizando el trabajo de apertura de sendero para poder acceder a otra esquina; es por eso que, por esquivar una roca que estaría cayendo con dirección a su persona, resbaló y cae a una profundidad de 150 metros de altura”, afirmó Salgueiro.

