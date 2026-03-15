Minuto a minuto: Sigue la previa del gran debate a la alcaldía de El Alto

A pocas horas del inicio del gran debate entre los candidatos a la Alcaldía de El Alto, el ambiente previo ya comienza a sentirse en el lugar donde se desarrollará el encuentro.

Simpatizantes de distintas agrupaciones políticas se concentran en los alrededores para brindar su apoyo a los postulantes que participarán en esta jornada clave rumbo a las elecciones subnacionales de 2026.

En las afueras del recinto se observan barras de seguidores de los diferentes candidatos, quienes llegaron con banderas, pancartas y cánticos para alentar a sus representantes.

El encuentro fue organizado con la participación del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, que decidió dividir a los aspirantes en dos bloques para facilitar el desarrollo del debate y permitir que todos tengan la oportunidad de presentar sus planteamientos.

En el primer grupo participarán Simón Choque Siñani, Óscar Chirinos Alanoca, Yoacir Calamani Barrientos, Óscar Elías Choque, Óscar Huanca Silva, David Vargas Flores, Rury Balladares Molina, Pablo Callizaya Ajahuana y David Mamani Silvestre.

El segundo bloque estará conformado por Tahuichi Quispe, Javier Tarqui, Néstor Yujra, Simón Gálvez, Esteban Pati, Omar Patti, Eynar Viscarra, Eliser Roca y Gabriel Mamani.

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