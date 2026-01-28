Conociendo al Candidato: Luis Santa Cruz Torrico busca la alcaldía de Quillacollo por el FRI

En el marco del ciclo de entrevistas electorales, Luis Santa Cruz Torrico, candidato por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), presentó su visión y propuestas para transformar la administración de Quillacollo. Con un perfil marcado por su trayectoria en el ámbito jurídico, Santa Cruz busca posicionarse como la alternativa frente a lo que denomina una "administración deficiente" en los últimos años.

A sus 54 años, Santa Cruz no es un extraño para el sistema público. Es abogado de profesión con 28 años de ejercicio, habiendo desempeñado cargos como juez público mixto en diversas áreas (civil, comercial, familia e instrucción penal) en el municipio de Tiquipaya. Además de su carrera judicial, es autor de dos libros especializados en violencia familiar y procesos de desalojo.

"Quiero ser alcalde porque amo a mi ciudad y porque ha estado postergada por una falta de transparencia en el manejo de la cosa pública", afirmó el candidato, subrayando que sus pilares fundamentales son Dios, la familia y la honestidad.

El plan de gobierno del candidato del FRI se concentra en resolver problemas estructurales que han afectado al municipio por décadas. Sus propuestas estrella incluyen:

Salud y Educación: El compromiso central es la construcción efectiva del hospital de segundo nivel para Quillacollo.

Saneamiento Básico: Implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales y una gestión responsable de los residuos sólidos (basura).

Transparencia: Una administración municipal honesta que rinda cuentas sobre el manejo de los recursos.

Sectores Productivos: Fortalecimiento del turismo, aprovechando el potencial de la festividad de la Virgen de Urcupiña, y apoyo directo a los productores del agro.

Invocando su compromiso ante la "Mamita de Urcupiña", Santa Cruz Torrico cerró su presentación asegurando que su gestión marcará un quiebre con la vieja política local. "Es tiempo del cambio y el cambio es ahora", sentenció, apelando al voto de quienes buscan una gestión técnica y transparente para una de las ciudades más importantes de Cochabamba.

