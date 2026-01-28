Reportan movimiento de avasalladores en intento de detener la comitiva

Imágenes captadas por drones en la zona de Las Londras revelaron un despliegue de aproximadamente mil avasalladores movilizados estratégicamente en motocicletas. El trabajo de reconocimiento aéreo permitió identificar grupos de choque apostados en diversos puntos críticos, estableciendo un cerco logístico para resistir la intervención de las autoridades.

Hoy en el transcurso del día, cuando el operativo multidisciplinario ingresó a la zona, el gobernador Luis Fernando Camacho, indicó que "estamos ingresando con el grupo DELTA para evitar más esta situación; hubo agresión directa y piedrazos, pero no podemos retroceder".

A pesar de la superioridad numérica de los ocupantes detectada en los sobrevuelos, la comitiva interinstitucional mantiene su avance en la zona de conflicto. El reporte oficial indica que el reconocimiento preventivo será clave para desarticular los puntos de vigilancia establecidos por estos grupos irregulares en el norte cruceño.

