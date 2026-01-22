En el departamento del Beni un operativo logró un impacto fuerte para la preservación y conservación de la biodiversidad.

La Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente Pofoma en Bolivia liberó y devolvió a su hábitat cerca de 30.000 tortugas gracias al apoyo también de la población.

Rescataron tres especies de tortuga en distintos sectores de la ciudad de Trinidad. En nuestro país, según el último reporte, de las 16 especies existentes en Bolivia, 15 se encuentran en peligro, esto por amenazas como el tráfico ilegal de huevos, carne y la no conservación de su hábitat natural.

Santa Cruz: También se han realizado liberaciones de tortugas rescatadas del tráfico de mascotas (como charapas y motelos) en el Jardín Botánico, proporcionándoles un hábitat adecuado para su supervivencia en 2025.

Mira la programación en Red Uno Play