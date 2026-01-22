TEMAS DE HOY:
Liberan más de 30 mil tortugas en su hábitat en Beni

En el departamento del Beni un operativo logró un impacto fuerte para la preservación y conservación de la biodiversidad.

Juan Marcelo Gonzáles

22/01/2026 17:11

Foto: Liberan a tortugas en el Beni (Captura de video)
Beni

En el departamento del Beni un operativo logró un impacto fuerte para la preservación y conservación de la biodiversidad.

La Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente Pofoma en Bolivia liberó y devolvió a su hábitat cerca de 30.000 tortugas gracias al apoyo también de la población.

Rescataron tres especies de tortuga en distintos sectores de la ciudad de Trinidad. En nuestro país, según el último reporte, de las 16 especies existentes en Bolivia, 15 se encuentran en peligro, esto por amenazas como el tráfico ilegal de huevos, carne y la no conservación de su hábitat natural.

Santa Cruz:  También se han realizado liberaciones de tortugas rescatadas del tráfico de mascotas (como charapas y motelos) en el Jardín Botánico, proporcionándoles un hábitat adecuado para su supervivencia en 2025.

 

 

Más noticias
