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La “trituradora” sigue activa: Marcelo Robledo es cesado de Real Oruro tras cuatro fechas sin ganar

Otro técnico cae en el fútbol boliviano: Marcelo Robledo fue cesado de Real Oruro tras un arranque sin victorias en el torneo.

Jhoan Sebastian Mamiña Pereyra

27/04/2026 18:53

Otro técnico cae en Bolivia: Marcelo Robledo es cesado de Real Oruro tras un arranque sin victorias en el torneo. Foto: RRSS
Santa Cruz, Bolivia.

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La inestabilidad no da tregua en el fútbol boliviano. Marcelo Robledo dejó de ser director técnico de Real Oruro tras un arranque negativo en la División Profesional.

El equipo “rojo carmesí” no logró ganar en las primeras cuatro jornadas del torneo, acumulando tres derrotas y un empate, además de recibir doce goles en contra, números que terminaron por sellar la salida del entrenador argentino.

Robledo había asumido el cargo en julio de 2025 y dirigió un total de 36 partidos, con un balance de 11 victorias, 10 empates y 15 derrotas. Su ciclo, sin embargo, también estuvo marcado por la polémica, especialmente tras los incidentes ocurridos en un partido ante Blooming, donde se registró una batalla campal con múltiples expulsados.

Tras su salida, el club anunció que Néstor Colinas tomará el mando de manera interina de cara al próximo compromiso frente a Real Potosí.

Con esta decisión, Robledo se suma a una extensa lista de entrenadores que han dejado su cargo en el inicio del torneo, reflejando la fuerte presión y la falta de paciencia en los banquillos del fútbol boliviano.

La “trituradora de técnicos” sigue en marcha y no parece detenerse.

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