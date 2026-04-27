TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE discoteca clandestina Recuperan motos robadas

20ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

“Desde que llegué llenan el Tahuichi”: el agradecimiento de Martins a la afición de Oriente

Marcelo Martins  se tomó un momento para reconocer el apoyo incondicional de la hinchada de Oriente Petrolero, destacando que desde su llegada el estadio Tahuichi siempre ha estado lleno

Jhoan Sebastian Mamiña Pereyra

27/04/2026 19:17

Martins y su mensaje al hincha: “Gracias por el apoyo de siempre”. Foto: APG
Santa Cruz, Bolivia.

Escuchar esta nota

El final de una era comienza a tomar forma. Marcelo Martins dejó un mensaje cargado de emoción tras la victoria de Oriente Petrolero por 2-0 sobre Real Potosí, donde fue la gran figura del partido.

El delantero abrió el camino del triunfo y, una vez finalizado el encuentro, habló con profunda sinceridad sobre su presente y lo que se viene en su carrera. Sus palabras no pasaron desapercibidas y dejaron un aire de despedida que golpea a la hinchada albiverde.

“Gracias por el apoyo de siempre, desde que llegué están llenando el Tahuichi… eso muestra que hay compromiso del equipo con ellos”, expresó el goleador, destacando el respaldo constante de la afición.

Martins fue directo y dejó en claro que su etapa está llegando a su fin:

“Estoy disfrutando al máximo, son mis últimos partidos en Oriente… no va a haber Martins más hasta junio. Se está acabando Martins, se acaba acá en Oriente, en el equipo que me vio nacer”.

El atacante, que regresó para vestir nuevamente la camiseta del club de sus amores, vive sus últimos encuentros con intensidad, sabiendo que cada partido puede ser uno de los últimos de su carrera profesional.

Mientras tanto, en el campo sigue marcando la diferencia. Su gol ante Real Potosí no solo abrió el marcador, sino que también reafirmó su importancia dentro del equipo en este tramo final.

Fuente: Ricky Deportes

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD