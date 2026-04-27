“Desde que llegué llenan el Tahuichi”: el agradecimiento de Martins a la afición de Oriente

El final de una era comienza a tomar forma. Marcelo Martins dejó un mensaje cargado de emoción tras la victoria de Oriente Petrolero por 2-0 sobre Real Potosí, donde fue la gran figura del partido.

El delantero abrió el camino del triunfo y, una vez finalizado el encuentro, habló con profunda sinceridad sobre su presente y lo que se viene en su carrera. Sus palabras no pasaron desapercibidas y dejaron un aire de despedida que golpea a la hinchada albiverde.

“Gracias por el apoyo de siempre, desde que llegué están llenando el Tahuichi… eso muestra que hay compromiso del equipo con ellos”, expresó el goleador, destacando el respaldo constante de la afición.

Martins fue directo y dejó en claro que su etapa está llegando a su fin:

“Estoy disfrutando al máximo, son mis últimos partidos en Oriente… no va a haber Martins más hasta junio. Se está acabando Martins, se acaba acá en Oriente, en el equipo que me vio nacer”.

El atacante, que regresó para vestir nuevamente la camiseta del club de sus amores, vive sus últimos encuentros con intensidad, sabiendo que cada partido puede ser uno de los últimos de su carrera profesional.

Mientras tanto, en el campo sigue marcando la diferencia. Su gol ante Real Potosí no solo abrió el marcador, sino que también reafirmó su importancia dentro del equipo en este tramo final.

Fuente: Ricky Deportes

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