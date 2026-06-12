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Mundial 2026

¡Imperdible! Vibra hoy el partidazo EE. UU. vs. Paraguay por Red Uno

La Copa del Mundo continúa este viernes con un atractivo duelo por el Grupo D. Red Uno de Bolivia llevará a tu pantalla todos los detalles desde las 20:45.

Martin Suarez Vargas

12/06/2026 10:14

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FOTO: EFE.

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Atención, hincha. No te pierdas este viernes el gran partido entre Estados Unidos y Paraguay, correspondiente al Grupo D de la Copa del Mundo 2026. El encuentro se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles y promete emociones de principio a fin.

Red Uno de Bolivia transmitirá en vivo este esperado compromiso desde las 20:45, con una completa cobertura previa que incluirá análisis, alineaciones confirmadas y todos los detalles sobre cómo llegan ambas selecciones a su estreno mundialista. El balón comenzará a rodar a las 21:00.

Sobre el terreno de juego se enfrentarán dos equipos con estilos diferentes. Paraguay apostará por la garra, la intensidad y el juego aéreo que históricamente han caracterizado a la selección guaraní. Enfrente estará Estados Unidos, que buscará imponer su velocidad, dinámica y capacidad técnica para comenzar con una victoria su participación en el torneo.

Y eso no es todo. Red Uno de Bolivia también llevará este compromiso a sus plataformas digitales para que ningún aficionado se pierda la acción. El partido podrá seguirse a través de reduno.com.bo, además de las transmisiones en TikTok y YouTube.

La fiesta del Mundial continúa y esta noche tendrás una cita imperdible con el fútbol. Estados Unidos y Paraguay abren su camino en la Copa del Mundo con la ilusión de sumar sus primeros puntos.

Mira la programación en Red Uno Play

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