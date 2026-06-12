¡Imperdible! Vibra hoy el partidazo EE. UU. vs. Paraguay por Red Uno

Atención, hincha. No te pierdas este viernes el gran partido entre Estados Unidos y Paraguay, correspondiente al Grupo D de la Copa del Mundo 2026. El encuentro se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles y promete emociones de principio a fin.

Red Uno de Bolivia transmitirá en vivo este esperado compromiso desde las 20:45, con una completa cobertura previa que incluirá análisis, alineaciones confirmadas y todos los detalles sobre cómo llegan ambas selecciones a su estreno mundialista. El balón comenzará a rodar a las 21:00.

Sobre el terreno de juego se enfrentarán dos equipos con estilos diferentes. Paraguay apostará por la garra, la intensidad y el juego aéreo que históricamente han caracterizado a la selección guaraní. Enfrente estará Estados Unidos, que buscará imponer su velocidad, dinámica y capacidad técnica para comenzar con una victoria su participación en el torneo.

Y eso no es todo. Red Uno de Bolivia también llevará este compromiso a sus plataformas digitales para que ningún aficionado se pierda la acción. El partido podrá seguirse a través de reduno.com.bo, además de las transmisiones en TikTok y YouTube.

La fiesta del Mundial continúa y esta noche tendrás una cita imperdible con el fútbol. Estados Unidos y Paraguay abren su camino en la Copa del Mundo con la ilusión de sumar sus primeros puntos.

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