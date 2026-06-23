Google se rinde ante Messi tras convertirse en el máximo goleador de los Mundiales

Lionel Messi volvió a escribir su nombre en la historia grande del fútbol mundial tras una actuación decisiva ante Austria, donde marcó un doblete que lo llevó a convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 18 anotaciones, superando la marca del alemán Miroslav Klose, que se mantenía con 16 goles.

Lo que aparece en la búsqueda de Google tras ingresar el nombre de Lionel Messi. Foto: Google.

El impacto del logro no tardó en trasladarse fuera de la cancha. En las plataformas digitales, especialmente en Google, los usuarios notaron una interacción especial al buscar el nombre del capitán argentino. El buscador mostraba un mensaje con una animación de un balón y la frase:

“Máximo goleador en la historia de los mundiales”, en homenaje al nuevo récord alcanzado por el delantero.

El reconocimiento también llegó desde Guinness World Records, que destacó la nueva marca histórica conseguida por Messi, consolidando aún más su legado en la máxima competición del fútbol.

La actuación del rosarino ante Austria no solo fue clave en lo deportivo, sino que además volvió a generar un fenómeno global alrededor de su figura, con reacciones inmediatas en redes sociales y plataformas digitales que celebraron el nuevo hito.

Con este récord, Messi amplía su leyenda en los Mundiales y reafirma su lugar entre las máximas figuras de la historia del fútbol, en una carrera que continúa dejando huella en cada torneo que disputa.

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