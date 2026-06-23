Hoy por Red Uno: Portugal y Uzbekistán se enfrentan por el Grupo K

La selección de Portugal llega a este partido de la segunda jornada con la necesidad de reaccionar tras un debut que dejó muy mal sabor de boca. Los lusitanos no pudieron pasar del empate 1-1 ante República Democrática del Congo, en un partido en el que se adelantaron muy pronto gracias a un gol de João Neves en el minuto 6, pero que terminaron cediendo tras el tanto de cabeza de Yoane Wissa antes del descanso.

Por su parte, Uzbekistán afronta este compromiso en su primera participación mundialista con la ilusión de sumar su primer punto en la historia de la competición. Los uzbekos cayeron 3-1 ante Colombia en su debut, un partido en el que no fueron un rival sencillo durante la primera mitad y en el que Abbosbek Fayzullaev logró anotar el gol del consuelo en la segunda parte. El conjunto asiático, dirigido por Fabio Cannavaro, intentará dar la sorpresa ante un combinado portugués obligado a ganar.

A qué hora es el Portugal - Uzbekistán del Mundial 2026

El encuentro correspondiente a la Jornada 2 del Grupo K se disputa el martes 23 de junio de 2026 en el NRG Stadium de Houston, a las 13:00 horas de Bolivia.

Dónde ver hoy en TV el Portugal - Uzbekistán del Mundial 2026

Los aficionados bolivianos podrán seguir este emocionante encuentro en vivo a través de la señal de Red Uno de Bolivia, desde las 13:00. La transmisión incluirá la previa, el relato minuto a minuto y todas las incidencias de un duelo clave para las aspiraciones de ambas selecciones en el Grupo K del Mundial 2026.

No te pierdas este gran partido y vive toda la emoción de la Copa del Mundo por la pantalla de Red Uno.

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