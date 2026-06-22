Con doblete de Mbappé, Francia supera 3-0 a Irak sin complicaciones

Francia venció con claridad a Irak en un partido por el Grupo I del Mundial 2026 que estuvo marcado por una larga interrupción por tormenta eléctrica en Filadelfia.

El encuentro arrancó con Francia imponiendo condiciones desde el primer minuto, generando las ocasiones más claras y controlando la posesión. Irak intentó resistir, pero le costó mucho salir de su campo.

El primer golpe llegó a los 14 minutos, cuando Kylian Mbappé abrió el marcador tras una jugada individual en la que sacó un remate potente desde fuera del área.

El partido se fue haciendo cada vez más favorable para los franceses, aunque tuvo una pausa importante por la tormenta eléctrica que obligó a detener el juego durante dos horas. Cuando se reanudó, Francia volvió a tomar el control.

A los 54 minutos, Mbappé aprovechó un error defensivo entre el arquero y un defensor para marcar el segundo tanto del partido, confirmando su gran actuación. Irak prácticamente no logró inquietar y terminó replegado.

El cierre llegó a los 65 minutos, cuando Ousmane Dembélé aprovechó una nueva acción ofensiva colectiva para marcar el tercero y sentenciar el encuentro. Desde ahí, Francia manejó el ritmo, bajó la intensidad y controló sin problemas el resultado.

Irak tuvo algunas aproximaciones aisladas, pero sin claridad suficiente para descontar. Incluso en el tramo final, Francia estuvo más cerca del cuarto que su rival del gol del honor.

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