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¡Atención, viajeros! La ABC actualiza el estado de las carreteras del país

La Administradora Boliviana de Carreteras confirmó que la Red Vial Fundamental se encuentra transitable en todo el territorio nacional tras los trabajos de limpieza, despeje y rehabilitación realizados en sectores afectados. Sin embargo, algunos tramos mantienen restricciones temporales por labores complementarias.

Red Uno de Bolivia

23/06/2026 11:26

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ABC actualiza el estado de las carreteras en todo el país. Foto ABC.
Bolivia

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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informó que la Red Vial Fundamental se encuentra habilitada y transitable en todo el país.

La institución explicó que esta normalización fue posible gracias a los trabajos de limpieza, despeje y rehabilitación ejecutados por personal técnico y maquinaria especializada en los sectores que fueron afectados por cortes de vías.

Pese a la habilitación general de las rutas nacionales, la ABC recordó que algunos sectores mantienen restricciones especiales de circulación debido a trabajos complementarios y mantenimiento rutinario.

Los tramos con restricciones vigentes son:

La Paz

  • Puente Chaco – Puente Villa.
    Restricción vehicular de lunes a viernes de 08:00 a 11:30 y de 14:00 a 17:30.
    Sábados de 09:00 a 11:30.

Santa Cruz

  • San Lorenzo – Salinas.

  • Bermejo – La Angostura.
    Restricción vehicular de lunes a viernes de 08:00 a 11:30 y de 14:00 a 17:30.
    Sábados de 09:00 a 11:30.

Pando

  • Km 185 – La Floresta.

  • Conquista – El Sena.

La ABC recomendó a los conductores y al sector del transporte mantenerse atentos a los reportes oficiales, circular con precaución y respetar la señalización instalada en los puntos donde se desarrollan trabajos.

La entidad recordó que las condiciones en carretera pueden variar por factores climáticos o labores de mantenimiento, por lo que pidió a los usuarios planificar sus viajes con responsabilidad.

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