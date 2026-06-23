¡Atención, viajeros! La ABC actualiza el estado de las carreteras del país

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informó que la Red Vial Fundamental se encuentra habilitada y transitable en todo el país.

La institución explicó que esta normalización fue posible gracias a los trabajos de limpieza, despeje y rehabilitación ejecutados por personal técnico y maquinaria especializada en los sectores que fueron afectados por cortes de vías.

Pese a la habilitación general de las rutas nacionales, la ABC recordó que algunos sectores mantienen restricciones especiales de circulación debido a trabajos complementarios y mantenimiento rutinario.

Los tramos con restricciones vigentes son:

La Paz

Puente Chaco – Puente Villa.

Restricción vehicular de lunes a viernes de 08:00 a 11:30 y de 14:00 a 17:30.

Sábados de 09:00 a 11:30.

Santa Cruz

San Lorenzo – Salinas.

Bermejo – La Angostura.

Restricción vehicular de lunes a viernes de 08:00 a 11:30 y de 14:00 a 17:30.

Sábados de 09:00 a 11:30.

Pando

Km 185 – La Floresta.

Conquista – El Sena.

La ABC recomendó a los conductores y al sector del transporte mantenerse atentos a los reportes oficiales, circular con precaución y respetar la señalización instalada en los puntos donde se desarrollan trabajos.

La entidad recordó que las condiciones en carretera pueden variar por factores climáticos o labores de mantenimiento, por lo que pidió a los usuarios planificar sus viajes con responsabilidad.

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