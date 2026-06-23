Justiniano: Evo Morales y quienes financiaron los bloqueos deberán responder ante la Justicia

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, aseguró que el estado de excepción permitió liberar prácticamente la totalidad de las carreteras bloqueadas en el país y anunció que el Gobierno impulsará acciones legales contra Evo Morales y otros dirigentes a quienes atribuye la organización y financiamiento de las movilizaciones.

Estado de excepción

La autoridad informó que efectivos de la Policía, las Fuerzas Armadas y maquinaria pesada continuaban el pasado lunes y durante la mañana de esta jornada con la limpieza de la carretera hacia Copacabana, uno de los últimos puntos donde permanecían obstáculos sobre la vía.

"Con esta carretera prácticamente estaríamos limpiando todas las carreteras del país, ya no habría ningún bloqueo", afirmó Justiniano.

El ministro sostuvo que la reducción de los puntos de bloqueo, registrada durante el fin de semana, refleja el rechazo de la población a las medidas de presión y atribuyó este resultado a la aplicación del estado de excepción. En ese contexto, señaló que el cuarto intermedio declarado por las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba respondió al reclamo ciudadano de poner fin a los bloqueos.

Situación de Evo Morales

Respecto a Evo Morales, Justiniano indicó que la Justicia deberá establecer responsabilidades por las movilizaciones y afirmó que las investigaciones no solo alcanzarán al exmandatario, sino también a los dirigentes y personas que, según dijo, promovieron o financiaron las protestas.

"No solamente contra Evo, sino contra todas aquellas personas que han sido dirigentes de una consigna política, que han financiado esta situación", manifestó.

Asimismo, calificó como una "apología del delito" las declaraciones de Morales sobre una eventual toma de plantas de energía en el Trópico de Cochabamba y sostuvo que los problemas de suministro eléctrico registrados en esa región se debieron a la imposibilidad de ingresar para realizar trabajos de mantenimiento mientras persistían los bloqueos.

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