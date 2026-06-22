Presidente Paz felicita a De la Espriella tras su victoria electoral en Colombia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, felicitó públicamente a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, y destacó que la región avanza hacia una etapa de “libertad, democracia y progreso”.

A través de sus redes sociales, Paz saludó al nuevo mandatario colombiano y resaltó la jornada electoral como un ejercicio democrático ejemplar.

En su mensaje afirmó: “Felicito a @ABDELAESPRIELLA por su triunfo en las urnas y al pueblo colombiano por una jornada democrática ejemplar. Nuestra región avanza con paso firme hacia un nuevo tiempo de libertad, democracia y progreso. Desde Bolivia, le deseamos éxito en la gran responsabilidad que asume; seguiremos trabajando juntos por la integración y el bienestar de nuestros pueblos”.

Según los resultados preliminares del escrutinio, De la Espriella obtuvo el 49,65% de los votos, superando por un estrecho margen al candidato de izquierda Iván Cepeda, quien alcanzó el 48,70%. La diferencia fue inferior a un punto porcentual, en una de las contiendas más reñidas de la historia reciente del país.

El resultado ha sido destacado por distintos líderes regionales como una elección marcada por una alta participación y una disputa ajustada entre los principales bloques políticos colombianos.

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