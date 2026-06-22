Madre e hija están entre las víctimas del accidente aéreo en Sayari, Cochabamba

La tragedia aérea ocurrida la mañana de este domingo en el sector de Sayari, en Cochabamba, dejó un saldo de seis personas fallecidas, entre ellas dos civiles que fueron identificadas como Erika Bustamante Fuentes y su hija Ariadne Lobatón Bustamante, esposa e hija del capitán de aviación Luis Lobatón Arcani.

Tras confirmarse el deceso, el Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) emitió un comunicado oficial expresando sus condolencias a la familia. La institución expresó su pesar por el fallecimiento de ambas y pidió al Divino Creador que les conceda descanso eterno, además de fortaleza y resignación a sus seres queridos.

La muerte de la madre y su pequeña hija generó una profunda conmoción, especialmente porque la menor enfrentaba una enfermedad oncológica. Lo que debía ser un viaje de apoyo y esperanza terminó convirtiéndose en una tragedia que enluta al país.

El accidente involucró a la aeronave CESSNA FAB-409, que realizaba un vuelo de apoyo de acción cívica en la ruta La Paz-Cochabamba. Tras perderse el contacto con la nave, se activaron los protocolos de emergencia y posteriormente los equipos de búsqueda localizaron la avioneta siniestrada en Cerro Sayari.

Además de las dos civiles, en el accidente fallecieron cuatro miembros de la Fuerza Aérea Boliviana: el mayor aviador Ariel Maida Suárez, el capitán aviador Marcelo Alberto Pérez Becerra, el teniente aviador Franz Gabriel Terrazas Mollinedo y el teniente coronel DEMA Cellier Vidal Pedraza.

La FAB también expresó su pesar por la pérdida de sus camaradas y destacó la labor que cumplía la aeronave en misiones de apoyo social. De hecho, la misma avioneta había participado recientemente en operaciones humanitarias para trasladar pacientes con cáncer durante los bloqueos que afectaron al país.

Investigación en curso

Mientras tanto, el Ministerio Público inició una investigación para esclarecer las causas del accidente. El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que una comisión de fiscales especializados en delitos contra la vida y peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) fue desplazada hasta el sector de Tres Cruces, en la zona de Sayari.

Según la autoridad, se activaron de inmediato los mecanismos de coordinación interinstitucional para realizar las pericias técnicas, el levantamiento de evidencias y la recolección de información que permita determinar qué provocó el siniestro.

Las investigaciones continúan y, hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre las causas que derivaron en la caída de la aeronave. Entretanto, familiares, amigos y compañeros de las víctimas permanecen a la espera de los resultados de las pericias que permitan esclarecer esta tragedia que enluta a la Fuerza Aérea Boliviana y al país.



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