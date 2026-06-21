Inseguridad El Alto: siete sujetos armados asaltan una vivienda y reducen a un joven

Un violento asalto se registró en la zona Villa Mercedes, en el municipio de El Alto, departamento de La Paz, cuando siete sujetos armados ingresaron a una vivienda, golpearon y maniataron a un joven de 19 años, para luego huir con dinero en efectivo y objetos de valor.

Según el reporte, el hecho quedó completamente registrado en cámaras de seguridad, donde se observa a los sospechosos merodeando la zona antes de cometer el atraco.

La propietaria del inmueble relató la violencia con la que actuaron los delincuentes. “Ellos han ingresado con mano armada, son cuatro las personas que han procedido a reducirlo a mi hijo”, señaló, indicando además que otros tres implicados permanecieron en el exterior vigilando el entorno.

Tras reducir a la víctima, los antisociales sustrajeron dinero y objetos de valor. Posteriormente huyeron del lugar a bordo de una vagoneta y motocicletas. De acuerdo con las imágenes, se presume que el vehículo mayor habría sido utilizado para transportar el botín.

Vecinos de la zona expresaron su preocupación por lo ocurrido y pidieron mayor presencia policial, señalando que el sector carece de seguridad constante. “Queremos seguridad, que se hagan patrullajes”, reclamó un vecino.

La Policía ya inició las investigaciones para identificar y dar con el paradero de los responsables.

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