Bolivia suma respaldo democrático en la OEA, según Jaime Aparicio

El diplomático y exviceministro de Relaciones Exteriores, Jaime Aparicio Otero, informó a través de sus redes sociales que durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se realiza en Panamá, estaría circulando un proyecto de declaración de apoyo a la democracia boliviana y al Gobierno legítimo de Rodrigo Paz

Según Aparicio, esta iniciativa surge ante la ausencia de una diplomacia boliviana profesional que, en su criterio, debería haber gestionado una resolución oficial en favor de Bolivia.

Apoyo regional a la democracia boliviana

En su publicación, el exviceministro señaló que el documento también expresaría una condena a la vulneración de los derechos de la mayoría de los bolivianos por parte de sectores que, según afirmó, buscan “suplantar el voto por el bloqueo”.

Aparicio sostuvo que Bolivia cuenta actualmente con un amplio apoyo de las democracias de la región, aunque mencionó como excepción a México, Colombia y Brasil.

Contexto de conflictividad en Bolivia

El pronunciamiento se da en medio de conflictos que atraviesa el país tras varias semanas de bloqueos, afectación al libre tránsito, problemas de abastecimiento y medidas asumidas por el Gobierno para recuperar la normalidad.

Aparicio remarcó que el respaldo internacional a la democracia boliviana es clave en un momento en el que el país busca superar los conflictos internos y consolidar la pacificación.

Hasta el momento, se espera conocer si el proyecto de declaración será formalmente tratado o incorporado en la agenda del encuentro internacional.

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