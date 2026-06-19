Tuto Quiroga y Libre exigen el fin de 50 días de bloqueos y advierten que "no se puede salir con impunidad"

Al cumplirse 50 días de bloqueos a nivel nacional, el expresidente y excandidato presidencial Jorge Tuto Quiroga, junto a toda la bancada de la alianza Libre, se pronunció de manera contundente sobre la crisis actual. Quiroga calificó las medidas de presión como un "crimen económico" y un "exterminio", criticando duramente tanto el accionar del gobierno como las negociaciones con los sectores movilizados.

"El bloqueo es exterminio, no protesta"

Durante su intervención, Quiroga fue enfático al señalar que el libre tránsito y la vida de millones de bolivianos deben prevalecer por encima de cualquier negociación política.

"La impunidad de los que han ayudado a cometer este gigantesco crimen económico no puede estar encima de la libertad de todo Bolivia. Y es incomprensible que el gobierno hubiera aceptado que el primer tema de discusión no sea la libertad de los bolivianos, sino la impunidad de la gente que ha hecho daño", manifestó.

El exmandatario recordó su postura sostenida en los últimos años y durante su campaña electoral, afirmando que los bloqueos no constituyen libre expresión, sino una privación deliberada a la población civil de alimentos, medicamentos y combustible. Citando el Estatuto de Roma (Artículo 7, incisos 1 y 2), argumentó que estas acciones configuran el delito de "exterminio", el cual está sujeto al control de convencionalidad aplicado en Bolivia según los artículos 256 y 410 de la Constitución.

Ante esto, adelantó que trabajarán para ayudar a todos los afectados a iniciar no solo procesos penales, sino también de resarcimiento civil contra los responsables. "Si se termina con besos y abrazos, dándose la manito y firmando que no pasó nada y con impunidad, se va a seguir repitiendo", advirtió.

Críticas a la "anomia" del Gobierno y la "aplicación intermitente" de la ley

Quiroga arremetió contra la gestión del presidente del Estado, recordando que el pasado 27 de mayo el mandatario aseguró que el conflicto pronto terminaría. "Ya han pasado 23 días y aquí seguimos. ¿Cuántos días más tiene que seguir secuestrado un país entero, donde la única opción del gobierno es la anomia estatal y la debilidad?", cuestionó.

Asimismo, denunció una "aplicación intermitente e inconsistente" del Estado de Derecho, señalando contradicciones en el cumplimiento de las leyes según la región. Cuestionó por qué se garantiza el libre tránsito con presencia militar en Lipari para el abastecimiento, o el cumplimiento de la ley en Parotani (Cochabamba) —donde parlamentarios de su alianza, como Israel Mérida, llevaron comida a los policías de contingente—, mientras que en zonas como San Julián o la salida del trópico de Cochabamba hacia Santa Cruz no se aplica la ley.

Criticó que se apliquen órdenes de aprehensión de forma selectiva (como a Luis Arce o inicialmente a Mario Argollo) pero no al expresidente Evo Morales. Quiroga subrayó que la bancada de Libre otorgó al Ejecutivo todas las herramientas legales solicitadas: la abrogación de la "ley Copa" a finales de mayo, la aprobación de la nueva ley reglamentaria de los estados de excepción el 6 de junio (incluso trabajando en domingo de Corpus Christi), y la aprobación inmediata de los ascensos militares. "Entre no hacer nada y hacer estado de excepción, lo que respaldo yo es que el gobierno gobierne", sentenció.

Interlocutores "no representativos" y mención a Evo Morales

El líder de Libre restó legitimidad a la dirigencia con la que el Ejecutivo busca entablar acuerdos. Aseguró que el gobierno "resucitó" en enero a una dirigencia sindical que estaba "decrépita, devaluada y mal vista" al abrogar 88 artículos bajo las condiciones de la Central Obrera Boliviana (COB). Afirmó que actualmente se firman acuerdos con sectores que no son representativos, citando que incluso dirigentes como Vicente Salazar (Federación Departamental de Campesinos “Túpac Katari”), han defenestrado públicamente a estos actores. "Ni siquiera están negociando con el interlocutor correcto", añadió, dudando que las bases en Cochabamba levanten los bloqueos tras estas firmas.

Finalmente, Quiroga apuntó contra Evo Morales, a quien describió como un "faraón romano con mitomanía ególatra" que realiza juegos deportivos mientras el país sufre. Calificó de "ridícula" su retórica antiimperialista contra el Comando Sur y la CIA, señalando que sus aliados en Venezuela, como Delcy Rodríguez, se reúnen constantemente con altos funcionarios estadounidenses para firmar convenios de explotación de recursos.

A nivel regional, Quiroga afirmó que al entorno externo de Morales "le está yendo mal", haciendo alusión a la situación de Pedro Castillo ("el del sombrero" en Perú), las dudas electorales sobre "el guerrillero en Colombia" (Gustavo Petro), y el proceso judicial en España contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas.

"La pregunta que todos los bolivianos gritan en las calles es ¿hasta cuándo? Basta ya. Hora de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes", concluyó Quiroga, advirtiendo que la prolongación del conflicto seguirá cobrando vidas y profundizando los daños a la educación, la salud y la economía civil.

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