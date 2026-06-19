Gobierno convoca a la COB para suscribir acuerdo sobre el pliego petitorio

El Gobierno nacional convocó a la Central Obrera Boliviana, COB, a participar del acto de suscripción del acuerdo sobre el pliego petitorio presentado por el ente matriz de los trabajadores.

Mario Argollo

La invitación fue dirigida al secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, mediante una nota firmada por la jefa de Gabinete de la Presidencia, Gilda Céspedes Quevedo, por instrucción del presidente Rodrigo Paz Pereira.

Según el documento, en el marco de las mesas de diálogo desarrolladas entre el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana, se arribó a acuerdos respecto a los planteamientos contenidos en el pliego petitorio.

“Se ha arribado a acuerdos respecto a los planteamientos contenidos en su Pliego Petitorio”, señala parte de la carta enviada a la dirigencia cobista.

La convocatoria este viernes

El acto de suscripción del acuerdo fue convocado para este viernes 19 de junio de 2026, a horas 17:00, en instalaciones de la Casa Grande del Pueblo, piso 21.

La convocatoria se da en medio de la expectativa nacional por los resultados del diálogo entre el Gobierno y la COB, luego de varias jornadas marcadas por bloqueos, movilizaciones y pedidos de atención a diferentes demandas sociales y laborales.

El documento está dirigido a Mario Argollo y a los miembros del Directorio Ejecutivo de la COB, quienes fueron invitados a participar del acto oficial para formalizar los acuerdos alcanzados.

Se espera que, tras la suscripción del documento, ambas partes informen los alcances del acuerdo y los puntos que fueron atendidos dentro del pliego petitorio.

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