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Presidente Rodrigo Paz suscribirá importante acuerdo este jueves por la noche

Desde la Dirección General de Comunicación Estratégica del Estado Plurinacional de Bolivia se informó que el acto será transmitido por el canal estatal.

Red Uno de Bolivia

18/06/2026 19:34

Agregar Reduno en
Foto: Rodrigo Paz, Presidente de Bolivia (DIRCOM)
La Paz

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Desde la Dirección General de Comunicación Estratégica del Estado Plurinacional de Bolivia anunció que el presidente Rodrigo Paz suscribirá un importante acuerdo este jueves 18 de junio.

De acuerdo con la información oficial, el acto está programado para las 20:00 y será transmitido por en canal estatal

Hasta el momento no se brindaron mayores detalles sobre el contenido del acuerdo ni los sectores involucrados; sin embargo, el anuncio genera expectativa en medio del contexto político y social que atraviesa el país.

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