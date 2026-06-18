Interpol captura a boliviano buscado por abuso en Argentina

Un hombre que contaba con alerta roja emitida por Argentina fue capturado en Bolivia durante un operativo ejecutado por efectivos de Interpol, informó el director de esta instancia policial, Pablo Blanco.

Según la autoridad, la intervención se realizó por instrucciones de la Dirección Nacional de Interpol y en coordinación con el Comando Departamental, además de las unidades de Interpol de Santa Cruz y Sucre.

“Por instrucciones de nuestro director nacional de Interpol y en coordinación con nuestro comandante departamental, Interpol Santa Cruz e Interpol Sucre, se ha hecho este operativo donde se logra capturar a este señor”, informó Blanco.

Buscado por abuso sexual

El aprehendido era requerido por la justicia argentina dentro de un proceso por abuso sexual agravado. Tras la alerta internacional, un juez boliviano dispuso su traslado directo al penal de San Roque.

“Tenía una alerta roja de Argentina y, una vez alertado el juez, ordena que sea trasladado directamente a la cárcel de San Roque”, explicó el director de Interpol.

Operativos conjuntos

Blanco señaló que el operativo permitió dar cumplimiento al requerimiento judicial y que ahora corresponde continuar con los trámites legales para una eventual extradición hacia Argentina.

“Corresponde llevarlo a la cárcel de San Roque para que se realicen los trámites correspondientes, una vez sea extraditado a la Argentina”, agregó.

El caso queda ahora en manos de las autoridades judiciales competentes, que deberán continuar con el procedimiento conforme a la normativa vigente y los acuerdos de cooperación internacional.

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