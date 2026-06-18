La crisis por el desabastecimiento de alimento e insumos agrícolas ha tocado fondo. Este jueves, productores porcinos, lecheros y agricultores concentraron sus protestas en las puertas del aeropuerto internacional Jorge Wilstermann, exigiendo al Gobierno la liberación inmediata de las carreteras, las cuales permanecen bloqueadas desde hace 49 días.

Los manifestantes advirtieron que la situación en las granjas es catastrófica debido a la falta absoluta de maíz y soya, lo que ha provocado una mortandad masiva de animales y pérdidas económicas que califican de "irreversibles".

Pérdidas alarmantes y quiebra inminente

La parálisis del transporte pesado ha estrangulado el suministro de granos esenciales para la manutención ganadera y avícola. Según los representantes del sector, el flujo regular que abastece al departamento está completamente paralizado.

"Estamos en una situación ya de desesperación, en quiebra. A los pequeños ya no les va a dar para retornar al trabajo. Prácticamente han perdido todo. Los medianos y los grandes están batallando. Pero 230 camiones por semana tienen que transcurrir, 6 mil toneladas, que ahorita no transcurre ni un grano", lamentó un representante de la Asociación de Pequeños y Medianos Avicultores Departamental Cochabamba (ASPYMAD).

El dirigente gremial describió un panorama desolador en las provincias del departamento: "Nuestras aves se están canibalizando. Han visto en Pocona, están muriendo en Mizque. Aquí en Cochabamba no tenemos un grano".

Por su parte, Roxana Veizaga, representante de la Asociación de Productores de Porcinos (Adepor), arremetió contra la inacción de las autoridades nacionales ante la severidad de la crisis. "Esto nos está llevando a un pozo del cual no vamos a poder salir. Tal parece que el gobierno no tiene corazón, no se sensibiliza con los productores que estamos perdiendo todo nuestro capital. Nuestros animales ya no tienen qué comer en granja", denunció Veizaga.

Ultimátum: Amenazan con la toma de instalaciones

Ante la falta de soluciones que alivien el ahogo económico en sus unidades productivas, los sectores movilizados han unificado sus demandas y radicalizado sus posturas.

Mientras algunos sectores han otorgado un compás de espera mayor, desde ASPYMAD fueron contundentes al lanzar una advertencia final con plazos perentorios:

"Se ha dado un plazo de 24 horas. Para nosotros el plazo es de 12 horas. Vamos a acoplarnos al pedido de los lecheros y vamos a venir a tomar las instalaciones si el gobierno no nos da la respuesta que necesitamos", sentenció el representante avícola.

Los manifestantes aseguraron que, de no intervenir de manera urgente para desbloquear las rutas interdepartamentales, masificarán las medidas de presión de forma indefinida junto al sector lechero en puntos estratégicos de la capital cochabambina.

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