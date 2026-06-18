Virgen del Carmen 2026: conozca las fechas clave de la gran festividad alteña

La Festividad de la Virgen del Carmen de la zona 16 de Julio, en El Alto, mantiene firme su calendario y se celebrará en julio, tal como estaba previsto. Los organizadores confirmaron que las actividades principales no serán suspendidas ni postergadas.

El presidente de la Asociación de Conjuntos Folklóricos Virgen del Carmen, Bernabé Torrejón, informó que la tradicional promesa se realizará el 4 de julio, mientras que la gran entrada folklórica se llevará adelante el 15 de julio.

“No vamos a postergar la festividad, la vamos a llevar adelante. Anoche estábamos en reunión con nuestros delegados y hemos decidido llevarla adelante”, afirmó Torrejón.

La decisión fue asumida luego de una reunión con los delegados de los conjuntos folklóricos, quienes ratificaron su compromiso de participar en una de las expresiones culturales y religiosas más importantes de la ciudad de El Alto.

Entrada autóctona será el 21 de junio

La dirigencia también confirmó la realización de la entrada autóctona para este 21 de junio, en el marco de la celebración del Willka Kuti o Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco 5534.

Esta actividad reunirá a conjuntos autóctonos y comunidades de distintas regiones del país, fortaleciendo el componente cultural y ancestral de la festividad.

Fe, folklore y movimiento económico

Torrejón destacó que la normalización progresiva de la circulación vehicular y la reactivación de actividades comerciales, como la feria 16 de Julio, generan mejores condiciones para desarrollar la celebración.

La Festividad de la Virgen del Carmen no solo representa una manifestación de fe y devoción, sino también un importante motor económico para sectores como la gastronomía, artesanía, música, danza, confección, turismo y comercio.

Cada año, miles de bailarines, músicos, fraternidades y devotos recorren las calles de la zona 16 de Julio en homenaje a la imagen mariana, en una celebración que une religión, cultura, identidad y tradición popular.

Con la confirmación del calendario, El Alto se prepara nuevamente para vivir una de sus fiestas más esperadas, donde la fe y el folklore volverán a tomar las calles.

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