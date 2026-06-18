Golpe al mercado negro del Mundial: decomisan más de 66.000 camisetas falsas de fútbol

A medida que crece la expectativa por el Mundial de Fútbol 2026, las autoridades europeas asestaron un duro golpe a las redes dedicadas a la comercialización de productos falsificados vinculados al torneo.

La Policía Nacional de España informó la incautación de más de 66.000 camisetas de fútbol falsificadas que estaban listas para ser distribuidas durante la cita mundialista. El operativo, desarrollado en coordinación con Interpol, Europol, Euipo y Olaf, permitió además la detención de 95 personas en distintas ciudades del país.

Las intervenciones se realizaron en Madrid, Barcelona, Málaga, Elche y Denia, donde las autoridades identificaron centros de almacenamiento, distribución y venta de mercancía ilegal destinada al mercado europeo.

Una operación impulsada por la llegada del Mundial

La investigación comenzó en abril, cuando los organismos de seguridad detectaron un creciente movimiento de camisetas falsificadas aprovechando la proximidad de la Copa del Mundo.

Según los investigadores, gran parte de las prendas imitaban equipaciones oficiales de selecciones nacionales y clubes donde militan figuras internacionales que participan en el torneo. Entre los productos más demandados figuraban réplicas de la camiseta oficial de la selección española.

Más de 16 toneladas de mercancía

La magnitud del operativo quedó reflejada en las cifras. En total, fueron decomisadas más de 16 toneladas de productos falsificados que estaban preparados para su distribución masiva.

De acuerdo con la Policía Nacional, el valor potencial de venta de las prendas superaba los dos millones de euros. Sin embargo, el perjuicio económico estimado para las marcas y empresas textiles afectadas podría superar los siete millones de euros.

Venta por redes sociales y plataformas digitales

Las investigaciones revelaron que las camisetas eran comercializadas a través de diversos canales ilegales, incluyendo mercadillos, venta ambulante, plataformas de comercio electrónico y redes sociales.

Además de reproducir ilegalmente escudos, diseños y elementos distintivos de equipos y selecciones, las prendas presentaban una calidad considerablemente inferior respecto a los productos originales.

La operación se desarrolló en el marco de EMPACT, la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Criminales, que busca combatir el comercio ilegal y las falsificaciones vinculadas a grandes eventos deportivos internacionales.

Con el Mundial cada vez más cerca, las autoridades intensifican los controles para impedir que organizaciones criminales aprovechen la enorme demanda de productos deportivos asociada al torneo más importante del planeta.

Mira la programación en Red Uno Play