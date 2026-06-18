Qué se sabe de la muerte de Daveigh Chase, actriz de “La llamada” y “Lilo & Stitch”

La muerte de Daveigh Chase, la actriz que alcanzó fama mundial por interpretar a Samara Morgan en “La llamada” y por dar voz a Lilo en “Lilo & Stitch”, ha generado una ola de reacciones en la industria del entretenimiento y entre miles de seguidores alrededor del mundo.

Tras conocerse su fallecimiento a los 35 años, medios internacionales difundieron imágenes que presuntamente mostrarían a la actriz atravesando una compleja situación personal durante sus últimos meses de vida. Las fotografías, divulgadas por el New York Post, la ubicarían en el sector de Skid Row, una zona de Los Ángeles conocida por su problemática social.

Según declaraciones atribuidas a John Ryan, exrepresentante de la artista, Chase enfrentaba una etapa particularmente difícil marcada por problemas personales y de salud. El exmanager aseguró que incluso se realizaron esfuerzos para localizarla y brindarle ayuda durante el último año.

De acuerdo con reportes difundidos por diversos medios, la actriz había sido hospitalizada semanas antes de su fallecimiento debido a complicaciones asociadas a un cuadro de desnutrición. Posteriormente, desarrolló meningitis e infecciones sanguíneas que derivaron en una sepsis y el fallo de varios órganos, según informó su pareja, Roy Hernandez.

“Estuvimos a punto de encontrarla. Daveigh era una de las personas más brillantes y talentosas que conocí”, expresó Ryan en declaraciones reproducidas por medios estadounidenses.

De estrella infantil a ícono de Hollywood

Nacida en Las Vegas, Daveigh Chase alcanzó la fama mundial en 2002, un año clave en su carrera. Primero conquistó al público al prestar su voz a Lilo en la exitosa película animada “Lilo & Stitch”. Ese mismo año también participó en el doblaje en inglés de “El viaje de Chihiro”, considerada una de las obras más importantes de la animación contemporánea.

Sin embargo, fue su interpretación de Samara Morgan en “La llamada” la que la convirtió en una figura inolvidable para toda una generación de fanáticos del cine de terror. Su escalofriante actuación la transformó en uno de los rostros más reconocibles del género cuando apenas tenía 12 años.

Posteriormente formó parte de producciones como “Big Love”, “Donnie Darko” y “S. Darko”, aunque con el paso de los años fue alejándose de los focos hasta retirarse prácticamente de la actuación a mediados de la década pasada.

La noticia de su fallecimiento ha provocado una ola de homenajes en redes sociales, donde seguidores y colegas recuerdan el legado artístico de una actriz que marcó la infancia y adolescencia de millones de personas alrededor del mundo.

Con información de TN.

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