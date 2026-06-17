Al menos once muertos y 20 heridos en accidente de bus en la carretera central de Perú

Al menos once personas murieron y veinte resultaron heridas después de que un autobús interprovincial volcara en la Carretera Central de Perú, a la altura de la provincia de Leoncio Prado, conocida como la Puerta de la Amazonía, informaron fuentes oficiales este miércoles.

El autobús, de la empresa Real Chankas, realizaba la ruta Pucallpa-Lima, para la cual se deben atravesar los Andes, y alrededor de las 23.30 hora local de este martes (04.30 hora GMT) el vehículo se salió de la carretera y volcó.

El canal estatal TV Perú detalló que el autobús partió a las 22.00 horas desde Pucallpa, pero hora y media después tuvo el accidente a la altura del distrito de Hermilio Valdizán.

De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor se despistó y habría perdido el control de la unidad debido a un supuesto exceso de velocidad. Sin embargo, las causas exactas del accidente aún son materia de investigación.

Las personas heridas, entre las cuales hay un bebé de un año, fueron trasladadas al Hospital de Tingo María, ciudad perteneciente a la región de Huánuco, y de momento, las víctimas mortales aún no han sido identificadas.

Agentes de la Policía Nacional de Perú (PNP) se trasladaron al lugar del accidente y vecinos de la zona intentaron auxiliar a las víctimas, informó el canal estatal. EFE

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