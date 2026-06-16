Usaban internet satelital para traficar más de 200 kilos de droga boliviana en Brasil

Las fuerzas de seguridad de Brasil lograron la incautación de 248 kilos de pasta base de cocaína procedentes de Bolivia. El operativo fronterizo comenzó alrededor de las 14:30, luego de que informes de inteligencia de la Policía Federal alertaran sobre dos vehículos con placas sospechosas.

Blindaje tecnológico criminal

El hallazgo se destacó por descubrir que la banda criminal utilizaba tecnología de internet satelital de alta velocidad en zonas remotas. Esta avanzada herramienta les permitía monitorear las rutas y evadir los rigurosos controles policiales en tiempo real.

Al interceptar los automóviles, los agentes fronterizos realizaron una requisa minuciosa del primer vehículo sospechoso. En su interior hallaron un cargamento compuesto por 240 paquetes prensados de pasta base, los cuales sumaron el peso total de 248 kilos de la sustancia controlada.

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