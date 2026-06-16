“Ella estaba delante de mí”: Habló un testigo de la tragedia en el salto de bungee en Brasil

La muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que falleció durante un salto de bungee jumping en el estado de São Paulo, continúa generando conmoción en Brasil. En las últimas horas, uno de los testigos del hecho rompió el silencio y contó cómo una demora de apenas unos minutos cambió por completo su destino.

Se trata de Higor William Diniz Ferreira, quien aseguró que originalmente debía saltar antes que la víctima, pero que llegó tarde al lugar de la actividad y perdió su turno.

"Fue una suerte. Tendría que haber sido yo", confesó en una entrevista concedida al portal brasileño g1.

El retraso que le salvó la vida

Ferreira explicó que tenía previsto salir de su casa a las seis de la mañana para llegar al Puente de Esqueleto, donde se realizaban los saltos. Sin embargo, un retraso inesperado modificó sus planes.

"Debía salir a las 6:00, pero terminé saliendo a las 6:40. La diferencia entre ella y yo era de cinco o diez personas en la fila. Ese fue exactamente el tiempo que me retrasé", relató.

Según explicó, no conocía a María Eduarda y había contratado la experiencia junto a un amigo después de ver publicidad de la empresa organizadora en internet.

Lo que parecía una simple demora terminó convirtiéndose, según sus palabras, en la razón por la que hoy sigue con vida.

“No revisaron su equipo”

Además de reconstruir lo ocurrido, el joven cuestionó los procedimientos de seguridad aplicados antes del accidente.

Afirmó que observó varios saltos durante la jornada y que, en la mayoría de los casos, los instructores verificaban cuidadosamente el equipamiento antes de autorizar cada lanzamiento.

Sin embargo, sostuvo que esa revisión no habría ocurrido con la joven fallecida.

"Todos los chicos comprobaron que todo estuviera correcto, pero no revisaron el de la mujer. Eran tres personas y ninguna advirtió lo que estaba pasando", aseguró.

La principal hipótesis investigada por las autoridades apunta a que María Eduarda fue lanzada sin que las cuerdas de seguridad estuvieran correctamente colocadas.

La reacción de los empleados tras el accidente

Otro aspecto que llamó la atención del testigo fue el comportamiento de algunos integrantes del equipo organizador inmediatamente después de la tragedia.

Ferreira afirmó que uno de los instructores abandonó el lugar pocos minutos después del accidente.

"Se llevó las manos a la cabeza, recogió sus cosas y se fue. Incluso abandonó el lugar antes de que llegaran la Policía, los bomberos y la ambulancia", relató.

Su versión coincide con la información proporcionada por la Policía Militar brasileña, que informó que dos de las personas investigadas escaparon tras el hecho y fueron encontradas posteriormente en una zona boscosa cercana.

Avanza la investigación

Las autoridades detuvieron a varios responsables vinculados a la organización de la actividad mientras intentan determinar cómo se produjo la falla que derivó en la muerte de la joven.

De acuerdo con medios locales, algunos de los involucrados pertenecen a las empresas Entre Cordas e Ih Voei, aunque hasta el momento ninguna de ellas emitió una declaración pública sobre el caso.

Por su parte, la defensa de los acusados sostiene que este tipo de actividades no cuenta con una regulación específica en Brasil, aunque tampoco está prohibida.

Mientras la investigación avanza y la Justicia busca establecer responsabilidades, el testimonio de Ferreira se convirtió en uno de los relatos más impactantes del caso. Un retraso de apenas unos minutos modificó el orden de una fila y terminó marcando la diferencia entre la vida y la muerte.

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