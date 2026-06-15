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Futbolista de España fue condenado a 8 años por agresión sexual a joven de 21 años

El delantero del Elche fue declarado culpable de agresión sexual y lesiones; deberá indemnizar a la víctima y cumplir una orden de alejamiento de diez años.

Red Uno de Bolivia

15/06/2026 15:56

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Futbolista de España fue condenado a 8 años por agresión sexual a joven de 21 años. Imagen de referencia.
España

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La Justicia española dictó este martes una sentencia de 8 años y seis meses de prisión contra el futbolista Rafa Mir, actual delantero del Elche, por agresión sexual y lesiones a una joven de 21 años. La resolución fue emitida por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia y ya ha sido notificada a las partes involucradas.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la condena se desglosa en:

  • 7 años por agresión sexual.
  • 18 meses por lesiones.

Además, el fallo establece una orden de alejamiento de 500 metros durante 10 años y obliga a Mir a indemnizar a la víctima: 16 mil dólares por lesiones físicas y 58 mil dólares por daños morales.

Condena a un amigo de Mir

El caso también involucró a Pablo Jara, amigo del futbolista, quien fue condenado a dos años de prisión por agresión sexual, lesiones leves y daño moral. Jara deberá pagar 6.280 euros a la víctima. La sentencia aún puede ser recurrida, ya que no es firme.

Rafa Mir: carrera y trayectoria

Rafa Mir, nacido el 18 de junio de 1997 en Cartagena, Murcia, creció en una familia ligada al deporte: su padre, Magín Mir, también fue futbolista profesional.

Su formación inicial se dio en Javalí Nuevo y más tarde en ElPozo Murcia, donde se destacó por su capacidad goleadora. Participó en las divisiones infantiles del Ranero CF y tuvo un breve paso por La Masía, la prestigiosa academia del Barcelona, antes de continuar en Real Murcia y luego en las divisiones inferiores del Valencia, donde se consolidó como delantero goleador.

Actualmente, se encuentra en el Elche, aunque su carrera y reputación se ven marcadas por la reciente condena judicial.

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