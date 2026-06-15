Cómo será la repatriación del cuerpo de Gaspi tras la tragedia aérea en Brasil

La muerte de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, sigue generando conmoción entre sus seguidores, amigos y el mundo del streaming. Mientras continúan las investigaciones por el choque de dos helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, también comenzaron los trámites para la repatriación de sus restos a la Argentina.

De acuerdo con información proporcionada por fuentes oficiales, la Policía de Brasil deberá completar una serie de procedimientos administrativos, periciales y judiciales antes de autorizar la entrega del cuerpo a sus familiares.

Cuándo podrían liberar los restos

Según las estimaciones preliminares, las autoridades brasileñas podrían tardar alrededor de una semana en concluir los trámites necesarios para liberar los restos de la víctima.

Durante ese período se realizarán las pericias correspondientes vinculadas a la investigación del accidente aéreo, así como los procedimientos de identificación y certificación exigidos por la legislación local.

Una vez finalizada esa etapa, la familia estará en condiciones de iniciar el proceso formal de traslado hacia la Argentina.

Quién se encargará del traslado

Fuentes consultadas indicaron que la gestión de la repatriación quedará bajo responsabilidad de los familiares de Gaspi.

En ese sentido, aclararon que el consulado argentino acompaña y brinda asistencia consular, pero no interviene directamente en la contratación ni organización del traslado de los restos.

Por lo general, este tipo de procedimientos requiere la coordinación con empresas funerarias especializadas en traslados internacionales y el cumplimiento de requisitos sanitarios y documentales establecidos por ambos países.

Una despedida marcada por la conmoción

La noticia de la muerte de Gaspi provocó una ola de mensajes de despedida en redes sociales, donde miles de seguidores recordaron sus videos, entrevistas y momentos más emblemáticos.

El creador de contenido, de 23 años, se había convertido en una de las figuras más populares de internet en Argentina gracias a su estilo espontáneo, irreverente y cercano a las nuevas generaciones.

Mientras avanza el proceso de repatriación, familiares, amigos y fanáticos esperan poder darle el último adiós en su país.

Con información de TN.

Mira la programación en Red Uno Play