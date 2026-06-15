La Paz y El Alto: unidades educativas evaluarán cambios en las clases

La Dirección Departamental de Educación (DDE) de La Paz instruyó a las unidades educativas de La Paz y El Alto evaluar sus condiciones particulares para definir la modalidad de atención educativa que corresponda, en función de las dificultades que puedan afectar el normal desarrollo de las actividades escolares.

La disposición fue emitida mediante un instructivo dirigido a directores distritales, directores de unidades educativas y responsables de centros de educación alternativa y especial de los distritos La Paz 1, La Paz 2, La Paz 3, El Alto 1, El Alto 2 y El Alto 3.

Cada unidad educativa evaluará su situación

Según el documento, serán las propias comunidades educativas las que deberán analizar sus condiciones específicas antes de adoptar medidas administrativas o pedagógicas.

La instrucción busca que las decisiones respondan a la realidad de cada establecimiento, considerando factores como la accesibilidad, la asistencia de estudiantes y docentes, y las condiciones de seguridad para el desplazamiento.

¿Cuándo podrán aplicarse medidas excepcionales?

La Dirección Departamental aclaró que cualquier medida extraordinaria deberá implementarse únicamente cuando existan dificultades reales que impidan el normal traslado de estudiantes, maestros y personal administrativo.

Entre las causas identificadas se encuentran los bloqueos de caminos, problemas de transporte y otras situaciones que afectan la transitabilidad.

El objetivo es garantizar la continuidad del proceso educativo sin poner en riesgo la seguridad de la comunidad escolar.

Persisten las dificultades en varias unidades educativas

La disposición surge en un contexto marcado por conflictos sociales y problemas de abastecimiento de combustible que han generado complicaciones en distintos sectores del departamento.

En varias unidades educativas, las actividades presenciales se vieron afectadas por las dificultades de transporte que enfrentan estudiantes, maestros y padres de familia para llegar a los establecimientos.

Ante este escenario, las autoridades educativas optaron por otorgar flexibilidad a cada unidad para que determine las acciones más adecuadas según su realidad.

Continuidad de las actividades educativas

La Dirección Departamental de Educación enfatizó que cualquier decisión deberá priorizar la continuidad del aprendizaje y el cumplimiento de las actividades académicas programadas.

Por ello, cada establecimiento deberá coordinar con su comunidad educativa las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de las labores escolares mientras persistan las dificultades de movilidad.

Las autoridades recomendaron a padres de familia y estudiantes mantenerse atentos a los comunicados oficiales emitidos por sus respectivas unidades educativas para conocer las determinaciones que se adopten en cada caso.

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