¿Api, tojorí o café? Lo que más buscan para enfrentar el frío en Santa Cruz

Las bajas temperaturas comienzan a sentirse con mayor intensidad en Santa Cruz y, para quienes inician sus actividades desde las primeras horas de la mañana, las bebidas calientes se han convertido en las principales aliadas para enfrentar el frío.

En la zona de la Terminal Bimodal, comerciantes y trabajadores coinciden en que el api, el tojorí, la avena y el café son los productos más demandados durante las jornadas frías. Desde tempranas horas, decenas de personas se acercan a los puestos de venta para buscar algo caliente antes de comenzar su rutina diaria.

“Hay api, tojorí, avena con leche, café con leche y café saludable”, explicó una vendedora que atiende desde las 5:30 de la mañana. Según comentó, el api es la bebida más solicitada por los clientes, generalmente acompañada de una empanada de queso.

Entre los consumidores, varios señalaron que además de abrigarse con varias prendas, recurren a las bebidas calientes para soportar las bajas temperaturas.

La jornada amaneció con una temperatura de 15 grados y una sensación térmica cercana a los 14 grados, condiciones que motivaron a muchas personas a buscar alternativas para mantenerse calientes mientras esperan transporte o se dirigen a sus fuentes laborales.

Los comerciantes aseguran que durante los días más fríos aumentan las ventas de bebidas tradicionales calientes, convirtiéndose en una opción preferida por quienes buscan iniciar la jornada con algo reconfortante frente al descenso de las temperaturas.

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