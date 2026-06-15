Accidente en la doble vía a La Guardia deja una mujer fallecida y varios heridos

Una mujer perdió la vida y varias personas resultaron heridas tras un grave accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 13 de la carretera a Camiri, en Santa Cruz.

De acuerdo con informes preliminares, un vehículo particular que transportaba pasajeros impactó contra un camión estacionado a un costado de la vía. La fuerza del choque provocó graves daños en el motorizado.

La víctima fatal viajaba en el asiento del copiloto y falleció a causa de las lesiones sufridas por el impacto. Testigos indicaron que quedó atrapado entre los fierros del vehículo tras la colisión.

Los demás ocupantes resultaron heridos y fueron auxiliados por equipos de emergencia, que los trasladaron a una clínica cercana para recibir atención médica.

Algunos testigos señalaron que el conductor del vehículo presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. Sin embargo, esta versión deberá ser confirmada o descartada mediante las investigaciones que lleva adelante la Policía.

Efectivos de Tránsito se desplazaron hasta el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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