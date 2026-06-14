La Paz: intentaron huir por los techos tras un robo, pero vecinos los atraparon

La noche de este sábado se registró un hecho de inseguridad en la zona de la avenida Buenos Aires, en la ciudad de La Paz, donde dos antisociales ingresaron a una vivienda de varios pisos, maniataron al propietario y posteriormente intentaron darse a la fuga saltando hacia una casa vecina.

De acuerdo con el relato de vecinos, los sujetos habrían aprovechado que parte del inmueble se encontraba aparentemente deshabitado para forzar accesos y entrar al lugar.

“Eran dos tipos que entraron por el techo, yo me asusté y pedí auxilio”, relató una de las víctimas, quien aseguró haber sido agredida durante el hecho.

Escape fallido

En su intento de escape, los antisociales saltaron hacia el inmueble contiguo, rompiendo una calamina. Sin embargo, la caída fue parcialmente amortiguada por una cama, lo que evitó consecuencias fatales en ese momento.

Vecinos del sector, al percatarse de lo ocurrido, lograron cerrar las salidas y evitar la fuga de los sospechosos hasta la llegada de la Policía.

“Como hemos pedido auxilio, los vecinos han salido y han dicho: no los vamos a dejar salir”, relataron testigos del hecho.

Los antisociales habrían sido encontrados con una bolsa que contenía presuntos instrumentos musicales robados, los cuales fueron incautados por las autoridades para su investigación.

Daños a la vivienda

Sin embargo, la fuga no terminó allí. En su desesperación por escapar, los sujetos habrían provocado daños en otra vivienda, donde una mujer embarazada resultó gravemente herida tras el impacto y la agresión durante el incidente. La víctima fue trasladada a un centro médico y permanece bajo observación.

“Fue como una bomba que cayó, no entendíamos qué pasaba”, relataron vecinos que presenciaron la escena.

Otro de los ocupantes del inmueble también resultó agredido, según el reporte, mientras la vivienda sufrió importantes daños materiales, incluyendo el hundimiento del techo y la destrucción de varios enseres debido al impacto de la caída desde más de cinco metros de altura.

Mira la programación en Red Uno Play