Más de 19 indicios balísticos: Lo que se sabe del hombre que murió tras un ataque armado en Santa Cruz

Un hombre fue asesinado a tiros la noche del sábado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en un hecho de extrema violencia registrado en las inmediaciones del tercer anillo de la zona Equipetrol. La víctima recibió múltiples impactos de arma de fuego y falleció en el lugar.

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la víctima es una persona de sexo masculino de entre 30 y 35 años cuya identidad aún no ha sido establecida. Las autoridades no descartan que se trate de un ciudadano extranjero.

“Se ha efectuado el levantamiento legal del cadáver de una persona de sexo masculino. Desconocemos al momento su identidad y presumimos que es una persona de nacionalidad extranjera; sin embargo, todavía no lo podemos corroborar”, informó la Fiscalía de Santa Cruz.

Durante el procesamiento de la escena, peritos recolectaron más de 19 elementos balísticos entre vainas servidas y proyectiles, lo que evidencia la intensidad del ataque armado.

Según el informe preliminar, el crimen ocurrió en un inmueble que estaba siendo acondicionado para funcionar como restaurante o local de espectáculos. En el lugar se realizaban trabajos de instalación de equipos de sonido y de una pantalla gigante para la transmisión de un partido de fútbol.

Los hechos

Los investigadores señalaron que al momento de llegar a la escena no encontraron personas en el lugar, por lo que se realizan tareas para identificar a quienes estuvieron presentes y establecer las circunstancias en las que ocurrió la balacera.

El abogado de dos trabajadores que realizaban labores técnicas en el inmueble aseguró que sus clientes no tuvieron participación en el hecho y que acudirán a prestar su declaración informativa ante la Policía.

La autopsia determinará con precisión la causa de muerte y la cantidad de lesiones que recibió la víctima. Mientras tanto, la Felcc continúa las investigaciones para identificar a los autores del ataque y esclarecer el móvil del crimen.

Mira la programación en Red Uno Play