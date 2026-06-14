Un hecho de extrema violencia se registró la noche de este sábado en Santa Cruz de la Sierra, cuando un hombre fue acribillado a tiros por sujetos armados en inmediaciones del tercer anillo, zona Equipetrol.

Según los primeros reportes, desconocidos abrieron fuego de manera repetida, provocando heridas de gravedad en la víctima. Testigos alertaron a las autoridades tras escuchar los disparos y observar la escena.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) se desplazaron al lugar, donde acordonaron el área y recolectaron indicios que permitan esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los agresores.

Hasta el momento, se desconocen los motivos del crimen. La investigación continúa para dar con los responsables y determinar si existen vínculos con conflictos previos o actividades delictivas.

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