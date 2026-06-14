Bianca Ruiz Añez es coronada Miss Santa Cruz 2026

La noche del sábado quedó marcada por elegancia y emoción en el salón Sirionó de la Feria Exposición, donde se vivió la edición 2026 del Miss Santa Cruz. Tras una competencia reñida y deslumbrante, Bianca Ruiz Añez, representante de Miss Integración Mineros, se consagró como la nueva Miss Santa Cruz 2026, recibiendo la corona de manos de la ahora exsoberana Eugenia Redín.

La ceremonia también destacó por la calidad de los diseños presentados en los trajes de gala, la coordinación de las academias de baile y la presencia de artistas invitados que acompañaron la velada con su talento. Cada candidata brilló con su estilo y carisma, pero solo ocho lograron llegar al corazón del jurado y del público.

Top finalistas

Primera finalista: Sofia Sodi – Miss Vallegrande

Sofia Sodi – Miss Vallegrande Segunda finalista: Nadia Gonzales – Srta. Porongo

Nadia Gonzales – Srta. Porongo Tercera finalista: Verónica Alba – Cerniquem

Verónica Alba – Cerniquem Cuarta finalista: Jennifer Salmon – Miss Chiquitanía

Otros títulos destacados

Señorita Litoral 2026: Rosario Villa – Miss Warnes

Rosario Villa – Miss Warnes Miss Litoral 2026: Natalia Oyola – Miss Porongo

Natalia Oyola – Miss Porongo Señorita Santa Cruz: Eri Miyasato – Miss Okinawa

La ganadora, Bianca Ruiz, se mostró emocionada y agradecida: “Es un honor representar a Santa Cruz. Gracias a mi familia, al equipo y a todos los que me apoyaron. Esta corona es solo el inicio de un sueño más grande”, afirmó la nueva reina.

Con esta coronación, Bianca y las finalistas se preparan para enfrentar los próximos retos, incluyendo su participación en el Miss Bolivia, donde buscarán poner en alto la belleza, el talento y la cultura cruceña a nivel nacional.

La gala del Miss Santa Cruz 2026 será recordada como una velada de elegancia, entusiasmo y competencia, que mostró lo mejor de la juventud cruceña y dejó a la ciudad con ganas de más espectáculo y glamour.

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