En vivo ahora por Red Uno: hoy conocerás a la mujer más bella de Santa Cruz

La espera terminó: este sábado desde las 21:00, Santa Cruz se viste de gala para elegir a sus nuevas soberanas en el Miss Santa Cruz 2026, y ahora tú puedes seguir la transmisión en vivo gracias a la señal oficial de Red Uno.

El Salón Sirionó de la Feria Exposición será el escenario donde 20 candidatas competirán por la corona, además de los títulos de Miss y Señorita Litoral, que también dan pase directo al Miss Bolivia. Durante la gala, las actuales soberanas, Eugenia Redín y Yhasmine Merlo, se despedirán de sus coronas y entregarán el cetro a sus sucesoras.

No te pierdas: la elegancia de los vestidos, el talento en pasarela y la emoción de los momentos finales cuando se anuncien las cuatro ganadoras que representarán a Santa Cruz en el certamen nacional.

Sintoniza Red Uno desde tu televisor o plataforma digital y acompaña en tiempo real cada detalle de esta noche llena de glamour, belleza y emociones.

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