Chayanne promete una noche histórica en el FIFA Fan Festival de Monterrey

El Mundial de fútbol 2026, que se celebra conjuntamente en México, Estados Unidos y Canadá, vive hoy una de sus jornadas más vibrantes fuera de las canchas con la esperada presentación del cantante Chayanne. El Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León, se transformará en el epicentro de la música global al recibir al astro boricua en el marco del aclamado FIFA Fan Festival.

Un legado legendario en territorio mundialista

La máxima entidad del fútbol, FIFA, destacó la trayectoria del artista al anunciar en su web que, "con más de cuatro décadas de trayectoria, Chayanne se ha consolidado como un ícono global de la música latina". Asimismo, la organización recordó que el puertorriqueño ha vendido más de 50 millones de álbumes, respaldado por un legado que abarca desde baladas románticas hasta ritmos pop y dance que han definido generaciones.

La expectación por el evento ha alcanzado su punto máximo entre los miles de aficionados locales e internacionales que se han dado cita en Nuevo León para disfrutar del torneo. Esta presentación suma una fecha clave a la histórica relación del cantante con el público internacional, consolidando el atractivo cultural y de entretenimiento que ofrece esta sede mundialista.

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