Shakira hace historia otra vez: ‘Dai Dai’ supera los 100 millones de reproducciones a días del Mundial 2026

A solo horas de que ruede el balón en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Shakira demostró por qué es la reina indiscutible de las bandas sonoras mundialistas. Su oficina de prensa confirmó que el videoclip de ‘Dai Dai’, el tema oficial del torneo interpretado junto a la estrella nigeriana Burna Boy, superó la impresionante cifra de 100 millones de reproducciones en YouTube a tan solo dos semanas de haber sido lanzado.

La canción, que arranca con el nostálgico grito futbolero "Oe, oe, oe", ha desatado una fiebre global gracias a su enérgico ritmo caribeño, su letra en inglés y un poderoso mensaje social: recordarles a los niños de todo el planeta que "los sueños sí se pueden alcanzar".

Un golazo benéfico de 100 millones de dólares

Más allá del éxito comercial y las coreografías virales, el verdadero impacto de ‘Dai Dai’ radica en su propósito solidario. Shakira anunció que donará el 100 % de las ganancias generadas por la canción al Fondo de Educación de la FIFA.

La ambiciosa meta de la colombiana es recaudar 100 millones de dólares al término de la cita mundialista para financiar el acceso a educación de calidad y fomentar el deporte en comunidades vulnerables de todo el mundo.

Nostalgia futbolera y el regreso al Maracaná

El aclamado videoclip es un homenaje directo a la historia de los mundiales y a la propia trayectoria de la barranquillera. En las imágenes, Shakira aparece luciendo una camiseta amarilla y pantalones cortos azules —un claro guiño al histórico uniforme de Brasil— mientras pisa el mítico césped del Estadio Maracaná en Río de Janeiro.

La puesta en escena incluye un despliegue coreográfico junto a bailarines vestidos con los colores de selecciones como Colombia, Argentina y Estados Unidos. Además, los fanáticos de la estética mundialista notaron la inclusión de los balones oficiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, coronados por el ‘Trionda’, el balón oficial diseñado para este 2026.

El histórico récord de Shakira en las Copas del Mundo

Con este lanzamiento, Shakira sella su cuarta participación en los torneos de la FIFA, un hito sin precedentes para cualquier artista pop en el planeta:

2006 (Alemania): Hizo vibrar el planeta con el show previo a la final con 'Hips Don't Lie' .

2010 (Sudáfrica): Creó el icónico 'Waka Waka' (Esto es África) , catalogado como el himno mundialista más exitoso de la historia.

2014 (Brasil): Repitió la fórmula del éxito con el pegajoso 'La La La' .

2026 (Norteamérica): Consolida su legado con el fenómeno de 'Dai Dai'.

La efervescencia por la colombiana no terminará con el inicio del torneo de este jueves. La FIFA ya confirmó que Shakira será una de las estrellas principales del primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final del Mundial —un formato copiado del Super Bowl estadounidense—. La cita será el próximo 19 de julio en el MetLife Arena, donde compartirá el escenario principal con la reina del pop, Madonna, y el fenómeno global del K-pop, BTS.

Con datos de EFE y TN.

Mira la programación en Red Uno Play