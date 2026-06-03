¡Furor en París! El icónico guante de Swarovski de Michael Jackson desata la locura

El legado del Rey del Pop sigue cotizando al alza. Un par de guantes forrados con lujosas joyas de Swarovski, que Michael Jackson portó durante un ensayo para su mítico concierto del 14 de julio de 1988 en el Estadio de Wembley (Londres), fue el gran protagonista de una puja celebrada este miércoles en París. La casa de subastas Aguttes confirmó que la emblemática pieza alcanzó la impresionante cifra de 113.737 euros.

Este legendario accesorio se coronó como el objeto más caro de la jornada, en una sesión donde se pusieron a la venta unos cuarenta artículos icónicos procedentes de coleccionistas particulares.

Un regalo inesperado que hoy vale una fortuna

Detrás del elevado precio del guante se esconde una curiosa anécdota que eleva su valor histórico. Según explicó a la agencia EFE Arthur Perault, responsable del departamento de la casa Aguttes:

"En un ensayo, Michael Jackson lanzó el guante a un costado del escenario y un guarda lo recuperó. Al acabar, le dijo que se lo quedara porque ya estaba muy desgastado".

Perault añadió que el artista (1958-2009) solía ser muy generoso y "dio muchos objetos tanto a familiares como a empleados".

El furor por las prendas de las manos del Rey del Pop no se detuvo ahí. Otros dos guantes del mismo estilo, utilizados en sus espectáculos de 1999 en Seúl (Corea del Sur) y Múnich (Alemania), se adjudicaron por 36.648 euros y 32.857 euros, respectivamente.

Sombreros cotizados y un gran perdedor de la noche

Además de sus icónicos guantes, los sombreros de Jackson despertaron un gran interés entre los compradores. El ejemplar más codiciado fue uno perteneciente al 'Bad World Tour' (1987-1989), que llevaba su nombre bordado y su firma original, alcanzando los 20.220 euros.

Sin embargo, no todas fueron ofertas ganadoras. La gran decepción de la noche la protagonizó la famosa chaqueta de lentejuelas negras conocida como 'PROTO2', la cual vistió el cantante en 1987 durante la época de su colaboración publicitaria con Pepsi para la era 'Bad'. La prenda no se vendió debido a que las ofertas no lograron alcanzar el precio mínimo de reserva establecido por los organizadores, fijado en 100.000 euros.

El "Efecto Biopic" de 2026

Esta fiebre por los objetos de Michael Jackson no es casualidad. La subasta ha tenido lugar apenas un mes y medio después del estreno mundial de 'Michael', el esperado biopic dirigido por Antoine Fuqua que ya se ha consolidado como una de las películas más taquilleras de este año 2026, reavivando el interés global por el mito de la música pop.

Con datos de EFE, El Horizonte e Info7.

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