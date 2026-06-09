¡Nació Gustavito! Dayana Molina ya tiene en sus brazos a su primogénito

Nuestra querida presentadora de la Red Uno, Dayana Molina, ya se convirtió en mamá, tras el nacimiento de su primogénito, el pequeño Gustavito, quien llegó al mundo la jornada de ayer, lunes 8 de junio.

La llegada del bebé ha llenado de absoluta dicha a la conductora y a su esposo, Gustavo Gil, con quien contrajo matrimonio el pasado agosto de 2025.

La feliz mamá no tardó en compartir su inmensa alegría con sus miles de seguidores en las redes sociales. A través de sus estados, Dayana publicó las primeras fotografías de su primogénito, que fueron tomadas por sus propios familiares en las últimas horas.

Como era de esperarse, la noticia generó una inmediata ola de cariño, felicitaciones y buenos deseos por parte de sus colegas del medio, amigos cercanos y el público que la acompaña día a día en las pantallas.

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