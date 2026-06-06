Rumbo al Miss Santa Cruz: El municipio de Okinawa se viste de gala y corona a la nueva Miss Elegancia

El prestigioso certamen Miss Santa Cruz ha iniciado oficialmente sus actividades previas en el acogedor municipio de Okinawa, donde hoy se entregará el primer título del concurso a la nueva Miss Elegancia. La plaza principal de la localidad se transformó en el escenario perfecto para este evento, el cual cuenta con la engalanada presencia de la actual Miss Santa Cruz, Eugenia Redin, y la Señorita Santa Cruz, Yhasmin Merlo.

Foto: Red Uno | Sebastián Orosco.

Una visita que tocó corazones en la comunidad

Antes de la gran gala nocturna, las candidatas realizaron una significativa visita al centro de adultos mayores y a la Asociación de los Pioneros para brindar un momento de calidad a los residentes.

"Tuvimos muchas actividades y un lindo recibimiento; estuvimos acompañando a los adultos mayores", destacaron emocionadas las aspirantes tras compartir con los ancianos.

Las soberanas vigentes expresaron su profunda gratitud por la hospitalidad y las muestras de afecto recibidas por parte de los pobladores locales durante toda la jornada. "Estoy muy contenta de estar aquí, la primera vez conociendo este lugar tan bello, nos han tratado muy bien", afirmó Eugenia Redin, mientras que Yhasmin Merlo complementó: "Fuimos a la Asociación de los Pioneros, centro de los ancianos, me sentí tan amada por las personas de la tercera edad".

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