¿Niño o niña? La emotiva revelación del bebé de Dayana Molina que paralizó el set de "Último Nivel"

El programa "Último Nivel" de este viernes no fue una emisión cualquiera. La expectativa se sentía en el aire y el set lucía irreconocible: arreglos gigantes de globos y osos de peluche de gran tamaño decoraban el espacio para lo que sería el momento más importante en la vida personal de su presentadora, Dayana Molina.

Acompañada por sus compañeros Gato, Yoyo y Fercho, además de sus familiares más cercanos y José Daniel (presentador de "Dueños de la Tarde"), Dayana se dispuso a terminar con la incógnita que tenía en vilo a sus seguidores. Incluso desde Estados Unidos, su hermana se conectó vía digital para no perderse el gran anuncio.

El momento de la verdad

El público presente estaba dividido: la mitad apostaba por el rosa y la otra mitad por el azul. Para la revelación, la producción eligió una dinámica original: un ropero ubicado en el centro del escenario que, al abrirse, mostraría el color de la ropa del futuro integrante de la familia.

Tras unos segundos de máxima tensión, las puertas se abrieron y el color azul inundó la pantalla. ¡Es un niño!

El grito de júbilo de Dayana y el abrazo emocionado de las dos abuelas —quienes confesaron que deseaban un varón— marcaron el punto más alto de la tarde. "Es el primogénito varón de mi primogénito varón", celebró la suegra de la conductora, mientras que la madre de Dayana le daba la bienvenida al "príncipe" de la casa.

La emotiva revelación del bebé de Dayana Molina que paralizó el set de "Último Nivel". Fotos: Red Uno.

Un sueño cumplido y un nombre elegido

Entre lágrimas de felicidad, la presentadora confesó que ya sospechaba el resultado: "Estoy en shock. Tuve el sueño de que iba a ser un niño y Dios me lo concedió".

Con la noticia confirmada, Dayana también reveló el nombre que llevará el bebé: Gustavo, en honor a su padre. "Este bebé se siente como una gran bendición", concluyó emocionada, agradeciendo a la audiencia por acompañarla en este capítulo tan especial de su vida.

