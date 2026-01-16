TEMAS DE HOY:
Último nivel

El misterio llega a su fin: ‘Último Nivel’ revelará el género del bebé de Dayana Molina

La carismática presentadora compartirá con su audiencia el secreto mejor guardado de su dulce espera.

Ximena Rodriguez

15/01/2026 20:07

La expectativa alcanza su punto máximo en el set de ‘Último Nivel’ tras el conmovedor anuncio del primer embarazo de la conductora Dayana Molina. La audiencia de Red Uno finalmente conocerá mañana si la pequeña estrella que crece en su vientre es un niño o una niña.

El programa ha preparado una producción especial para celebrar este nuevo capítulo en la vida de la exreina del Carnaval y su esposo, Gustavo Gil. El evento promete ser uno de los momentos más emotivos de la televisión juvenil boliviana en los últimos tiempos.

Sus compañeros de conducción, Gato, Yoyo y Fercho, serán los cómplices de esta revelación que inundará el estudio de colores y sorpresas. La cita es imperdible para quienes han seguido paso a paso este milagro que tiene fecha de llegada para el próximo mes de junio.

El ambiente de celebración se siente en cada rincón de la red naranja mientras el público aguarda el gran anuncio en vivo. Todo está listo para que el misterio del género sea finalmente revelado ante las cámaras en esta edición de lujo.

 

