Llega la primera edición de "Último Nivel Kids"; ya puedes inscribir a tu equipo

La televisión boliviana marca un hito con el lanzamiento de la primera versión de Último Nivel Kids, el nuevo programa de competencia de Red Uno. Esta producción busca reunir a los niños más hábiles de entre 8 y 12 años en un formato de retos físicos, mentales y de talento nunca antes visto.

El proceso de inscripción para este estreno ya está abierto y se desarrollará únicamente del 22 al 29 de enero. Los equipos interesados deben registrarse en la landing page oficial para ser parte del grupo pionero de competidores en Santa Cruz.

Cada escuadrón debe estar integrado por siete participantes y liderado por un capitán, bajo la supervisión de un tutor mayor de edad. La producción ha confirmado que la competencia se llevará a cabo en sus estudios centrales, recibiendo a talentos de todos los departamentos del país.

El objetivo central de este ciclo debut es que diez equipos se enfrenten de dos en dos a lo largo de una emocionante semana de transmisión. A través de una sumatoria de puntos diaria, los participantes lucharán por demostrar quién posee la mejor estrategia y coordinación.

La motivación económica es un pilar de este estreno, otorgando un premio de Bs 1.000 cada día al equipo que logre el mayor puntaje.

Este incentivo será entregado al tutor responsable, coronando así el esfuerzo de los pequeños atletas y mentes brillantes del programa.

Para formar parte de esta primera generación de competidores, los padres o responsables deben ingresar a registro.reduno.com.bo cuanto antes. Es una oportunidad única para que los niños representen a su colegio o grupo de amigos en el debut televisivo más esperado del año.

Mira la programación en Red Uno Play