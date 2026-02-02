TEMAS DE HOY:
Último nivel

Arranca Último Nivel Kids: ‘Los Chiquingos’ ganan el primer día en un duelo de alto impacto

El nuevo formato de competencia infantil inició con una victoria contundente frente a ‘Los Super 7’.

Ximena Rodriguez

02/02/2026 17:54

Los ganadores del primer día de 'Último Nivel Kids'. Foto: Red Uno.

Escuchar esta nota

La pantalla de Red Uno vivió una jornada histórica con el estreno del primer ciclo de Último Nivel Kids. En este debut, la audiencia fue testigo de una competencia de alto impacto donde los niños demostraron su agilidad y talento.

'Los Chiquingos' durante uno de los retos. Foto: Red Uno.

El duelo inaugural enfrentó a los equipos de Los Super 7 y Los Chiquingos en una serie de retos extremos. Tras una intensa acumulación de puntos, Los Chiquingos lograron imponerse con una ventaja decisiva sobre sus oponentes.

'Los Super 7' dieron todo durante el primer día de retos. Fotos: Red Uno.

Gracias a su destreza, el equipo ganador se llevó a casa el primer gran premio de Bs 1.000. Esta victoria los consagra como los primeros triunfadores del programa, marcando un inicio emocionante para la temporada.

La competencia apenas comienza y promete una semana cargada de adrenalina en los estudios de Santa Cruz. Mañana nuevos equipos buscarán la gloria y el premio diario en este nuevo fenómeno televisivo.

