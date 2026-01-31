Gran Casting en Santa Cruz: Cientos de voces buscan un lugar en el nuevo proyecto de Red Uno

El talento boliviano tiene una cita con el destino. Desde las primeras horas de este sábado, las instalaciones de Red Uno en Santa Cruz se convirtieron en el epicentro de la ilusión para cientos de personas que, cargadas de sueños e instrumentos, esperan su turno para demostrar que tienen la mejor voz del país.

Santa Cruz desborda talento

Tras haber recorrido Cochabamba y La Paz con resultados excepcionales, el equipo de producción llegó a la ciudad de los anillos con altas expectativas, las cuales han sido superadas rápidamente. "Estoy muy sorprendida pero gratamente. Hay pocos a los que les estamos diciendo que no; realmente hay muchísimos que están pasando a la siguiente instancia", afirmó emocionada la productora del programa.

El ambiente en las afueras del canal refleja la magnitud del evento. Leonel Fransezze, reconocido presentador de la casa, no ocultó su asombro ante la convocatoria: "Hay una fila que gira toda la manzana de gente súper ilusionada. Hay mucho talento de todas las edades y qué bien, porque la Red Uno es una gran familia", destacó entre el calor y la alegría de los asistentes.

El "temido" jurado y su lado humano

Uno de los momentos más comentados en las filas es el encuentro con el jurado. Tito Larenti, cuya exigencia ya es conocida por los participantes, compartió sus impresiones sobre la jornada: "Estamos muy contentos. En la fila dicen: 'me da miedo la evaluación de Tito' (risas), pero la idea no es reprender, sino apoyarlos. Que aquel que no quede seleccionado se vaya con una sugerencia que le sirva".

Con el casting en Santa Cruz, la Red Uno cierra un ciclo de búsqueda nacional que ha dejado claro que el país atraviesa un gran momento artístico. La organización ha destacado la disciplina y la preparación de los postulantes, quienes han esperado bajo el sol cruceño sin perder el entusiasmo.

Este casting es la antesala de lo que promete ser la producción televisiva más ambiciosa del año. Bolivia entera está a la espera de conocer quiénes serán los elegidos para brillar en la pantalla chica.

